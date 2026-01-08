На пути в Крым и из него задерживаются шесть поездов

Гранд сервис экспресс: шесть поездов задерживаются по пути в Крым и из него

Шесть поездов задерживаются на пути в Крым и из него. Об этом сообщает Telegram-канал перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Отмечается, что на пути в Крым задерживается на 30 минут поезд из Москвы.

Из Крыма задерживаются пять поездов — в Кисловодск, Санкт-Петербург, Омск и Москву. На шесть часов задерживаются поезда в Санкт-Петерубрг и Москву.

«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов обеспечиваются питанием и водой», — говорится в сообщении.

До этого поезда в Крым и из него задерживались 28 декабря.

В конце декабря Северо-Кавказская железная дорога также сообщила, что 20 поездов дальнего следования и 5 поездов пригородного сообщения задерживаются после схода локомотива грузового поезда в Ростовской области. ЧП произошло ночью на перегоне Кизитеринка – Проточный.

Ранее в Херсонской области беспилотник ВСУ повредил мост на трассе в Крым.