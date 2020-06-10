Американские запасы нефти возросли до рекордных показателей

В США нефтяные запасы возросли за неделю до исторического рекорда. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, этот показатель увеличился до 538,065 млн баррелей, рост составил 5,7 млн баррелей.

Ранее рекордными считались данные об уровне нефтяных запасов за март 2017 года. Тогда запасы составляли 535,5 млн баррелей.

Кроме того, США также снизили добычу нефти до 11,1 млн баррелей в сутки.

9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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