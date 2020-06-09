В России начал действовать смягченный порядок въезда и выезда из страны

В России вступило в силу распоряжение правительства, согласно которому ограничения на выезд россиян за рубеж и въезд иностранцев в страну смягчены. Об этом пишет «Интерфакс».

В документе говорится, что россияне могут покинуть страну для поездок на лечение, работу или учебу, а также к нуждающимся в уходе родственникам.

Граждане других стран могут также прилететь в Россию на лечение или для оказания помощи заболевшим близким.

Уточняется, что для поездки нежно будет предоставить ряд подтверждающих наличие веской причины документов.

Также поездки разрешены российским гражданам, которые являются членами иностранных семей, если у них есть соответствующие документы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 27 марта Россия приняла решение о закрытии своих границ.