В России смягчили порядок въезда и выезда из страны

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что россияне смогут выезжать за рубеж для учебы, работы, лечения и ухода за родственниками. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом точная дата открытия границ пока не известна. Она будет зависеть от того, насколько быстро удастся наладить соблюдение санитарных мер в аэропортах разных регионов.

О таком решении Мишустин объявил на заседании совета по борьбе с коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.