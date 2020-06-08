В ГД предложили предоставить абитуриентам бесплатное общежитие

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил предоставить иногородним абитуриентам бесплатное общежитие на период приемной кампании, передает RT.

Речь идет о поступающих в вузы, чьи родители потеряли работу из-за пандемии коронавируса. В этом году приемная кампания в российских вузах пройдет в онлайн-формате, однако некоторым творческим учебным заведениям разрешили провести очные испытания.

Проезд и оплата проживания могут стать проблемой для семей иногородних абитуриентов, которые из-за пандемии оказались в трудном финансовом положении, считает Федоров.

По этой причине необходимо предоставлять поступающим место в общежитии на безвозмездной основе, если условия поступления предусматривают очное проведение экзаменов, подчеркнул он.

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