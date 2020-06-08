Кремль: даты возобновления полетов между РФ и другими странами пока нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точных дат возобновления Россией международных авиаперелетов пока нет, передает корреспондент «Газеты.Ru».

При этом Песков отметил, что тема возобновления авиаперевозок — на повестке дня.

«Точных дат пока нет», — сказал он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян планировать свои отпуска в России. По его словам, несмотря на снятие ограничений во многих странах, нет гарантии, что у туристов не будет выявлен коронавирус в течение поездки.