Первый танкер с нефтью из США для Белоруссии прибыл в порт Литвы

Первый танкер с 77 тысячами тонн американской нефти для Белоруссии достиг порта Клайпеда в Литве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.

По его словам, танкер с нефтью сорта Bakken прибыл в порт в 23 часа 5 июня, в пятницу.

В дальнейшем нефть будет переправлена по железной дороге на Новополоцкий НПЗ.

Тищенко также отметил, что это будет уже двенадцатая танкерная поставка в 2020 году для республики от поставщиков, альтернативных российским. Их объем составил свыше одного миллиона тонн нефти.

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