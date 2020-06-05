Путин рассказал о ситуации с безработицей и инфляцией в России
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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в макроэкономике страны находится «в рабочем состоянии», а также «на очень хорошем качественном уровне». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, инфляция держится в рамках параметров, о которых правительство заявляло ранее.
Как отметил глава государства, уровень безработицы в России подрос, но «не так драматично, как в некоторых других странах».
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