Власти Москвы заявили, что самый острый период ограничений позади

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столица уже преодолела наиболее острый период ограничений по COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что отрасли экономики постепенно возвращаются к работе. Так, в период с 27 мая по 2 июня оборот розничной торговли впервые составил 6 млрд рублей, что демонстрирует его рост на 10%.

Уточняется, что при этом 2,7 млрд рублей принесли предприятия продовольственной торговли, а еще 3,3 млрд рублей — непродовольственной.

Также Ефимов назвал возвращение к экономическому росту главной задачей на данный момент.

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