Кабмин одобрил удвоение минимального пособия на первого ребенка

Правительство России одобрило проект об удвоении минимального ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в регионах РФ и в городе Байконуре. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Отмечается, что данное решение позволит обеспечить с 1 июня 2020 года увеличение пособия до 6752 рублей, в настоящий момент его размер составляет 3376 рублей.

Средства будут выделены министерству труда РФ. Они будут направлены гражданам, столкнувшимся с временной нетрудоспособностью и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций в соответствии с ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей.

Ранее Госдума приняла закон, который предусматривает увеличение выплат для неработающих граждан с детьми до полутора лет. На данный момент на первого ребенка в этой возрастной категории государство ежемесячно выплачивает 1,5 тыс. рублей, на последующих — 3 тыс. рублей. С 1 июня обе выплаты увеличат до 6 752 рублей.

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