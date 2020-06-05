Исследование показало снижение тревожности у россиян

В мае уровень тревожности российских потребителей понизился. Об этом говорится в исследовании BCG и холдинга «Ромир» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Несмотря на то, что цифры остаются достаточно высокими, апрельская тенденция к снижению уровня тревожности сохранилась и в мае.

Около 75% (в апреле – 85%) россиян продолжают избегать мест массового скопления людей. Еще 62% опрошенных (в апреле – 75%) сообщили об изменении своих повседневных привычек из-за пандемии.

При этом большинство потребителей в России намерены восстановить свои привычные расходы. Однако сейчас рост показали лишь три категории товаров из 45: услуги ЖКХ, платное телевидение и продажа безрецептурных лекарств.

Эксперты считают, что быстрее всего к докризисному уровню вернутся категории одежды и косметики, а онлайн-торговля станет одним из наиболее успешных каналов продаж.

Ранее сообщалось, что после пандемии российский рынок продуктов питания ждет новая модель потребления.