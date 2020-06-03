Банки зафиксировали спад активности мошенников благодаря пандемии

На фоне пандемии коронавируса в России снизилась активность мошенников по отношению к клиентам банков. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители крупнейших кредитных организаций.

По данным Сбербанка, в мае число зафиксированных попыток мошенничества уменьшилось на 6%.

Положительную динамику отмечают и в ВТБ. По предварительным оценкам банка, в минувшем месяце клиенты сообщали о попытках мошенничества на 17% реже, чем в начале года.

Однако, несмотря на нынешний спад, мошенничество с использованием методов социальной инженерии останется одним из самых эффективных инструментов обмана, считает руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев.

«Еще очень многие готовы назвать данные карты, пароль от интернет-банка или код из смс, когда слышат, что им представляются сотрудниками банка», — пояснил специалист.

Ранее сообщалось, что в период пандемии клиенты российских банков стали активнее использовать текущие счета для хранения накоплений.