«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года

Дочернее общество «Газпрома» «Газпром экспорт» заключило долгосрочный контракт на поставку природного газа в Грецию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Контракт предусматривает поставку газа в Грецию в период с 2020 до 2030 года.

Принимающей стороной является греческая компания Mytilineos S.A.

«Газпром экспорт» осуществляет Mytilineos S.A. поставки природного газа с 2017 года. В 2019 году в адрес греческой стороны было поставлено 588 млн кубометров газа.

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