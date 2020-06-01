Законопроект о выплатах домохозяйкам не нашел поддержки в правительстве

Правительство не поддержало законопроект ЛДПР о ежемесячных выплатах в размере минимального размера оплаты труда для домохозяек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ в базе данных Госдумы.

Как отмечается, такой проект требует бюджетных средств, при этом в нем не прописаны их источники, что нарушает требования статьи 83 Бюджетного кодекса.

Также кабмин не устроила формулировка определения домашнего хозяйства.

Еще одной причиной, по которой инициатива не нашла поддержки, стала невозможность применения МРОТ для данных целей. Так, в настоящий момент МРОТ используют для регулирования оплаты труда и определения размеров ряда пособий, а также для иных целей обязательного социального страхования.

Ранее депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о выплатах пособий занятым ведением домашнего хозяйства лицам.