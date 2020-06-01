В Минпромторге сообщили о снижении цен на маски в России
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Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 руб., передает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
Он пояснил, что появление на рынке большого числа российских масок в разы понизило розничные цены.
Однако министерство ожидает дальнейшего снижения цен, добавил Мантуров.
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