В Минпромторге сообщили о снижении цен на маски в России

Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 руб., передает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Он пояснил, что появление на рынке большого числа российских масок в разы понизило розничные цены.

Однако министерство ожидает дальнейшего снижения цен, добавил Мантуров.

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