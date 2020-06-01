На детские выплаты поступило уже 12,5 млн заявок

На выплаты для детей от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. руб. поступило уже 12,5 млн заявок, передает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

Он обратился к вице-премьерам Татьяне Голиковой и Антону Котякову с просьбой контролировать, как идут эти выплаты и быстро реагировать на все возникающие проблемы.

Мишустин напомнил, что обратиться за выплатами можно будет до конца сентября, никаких документов, чтобы получить средства, представлять не нужно.

Глава государства Владимир Путин в связи с пандемией коронавируса поручил обеспечить с 1 июня единоразовые выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет.

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