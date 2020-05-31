В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке

Украина нуждается в рынках России и стран бывшего СНГ, так как они могут помочь промышленности страны восстановиться до прежнего уровня. С таким мнением выступила депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская.

По ее словам, план стимулирования украинской экономики, который согласован правительством, не поможет восстановить промышленность. Однако изменить ситуацию смогут российские рынки, на которые ориентировались крупные предприятия государства.

«Без возврата потерянных рынков России и стран бывшего СНГ <...> промышленность не вернется на прежний уровень», — констатировала парламентарий.

При этом, по мнении Королевской, украинские предприятия никогда не ориентировались на Евросоюз, так как европейские страны считают Украину лишь «сырьевым придатком».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Украине заявили о возможности «выбить» Россию из космических программ США

— Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

— В Кремле оценили возможность снятия санкций с России из-за коронавируса