«Победа» возобновит регулярные рейсы после двухмесячного перерыва

Российская авиакомпания «Победа» возобновляет регулярные внутрироссийские авиарейсы с 31 мая после почти двухмесячного перерыва, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аэропорта «Внуково».

По данным аэропорта, «Победа» в воскресенье совершит три рейса из Москвы: в Волгоград, Санкт-Петербург и Махачкалу.

Ранее авиакомпания приостановила все авиаперелеты внутри России на период с 1 апреля по 31 мая из-за пандемии коронавируса. Такое решение руководство «Победы» приняло на основе рекомендаций правительства РФ.

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