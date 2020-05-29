Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долгов перед «Газпромом»

В Минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют задолженности перед российской стороной за импортируемый газ.

В ведомстве подчеркнули, что «Газпром трансгаз Беларусь» ведет расчеты за поставляемый газ в соответствии с договорами. Разногласия же между сторонами, как пояснили в Минэнерго, существуют по определению стоимости топлива «с учетом его калорийности».

Там отметили, что этот вопрос находится в компетенции хозяйствующих субъектов.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что долг Белоруссии за поставки сырья из России составляет $165,6 млн.

Миллер добавил, что компания готова приступить к переговорам с Минском после урегулирования данного вопроса в 2021 году.