Forbes отозвал у Кайли Дженнер статус миллиардера

Издание Forbes лишило телезвезду и предпринимательницу Кайли Дженнер статуса миллиардера, потому что ее бренд потерял в стоимости.

Сообщается, что аналитики провели переоценку состояния, опираясь на данные компании Coty, выкупившей в ноябре 2019 года 51% косметической фирмы телезвезды.

Также Дженнер потеряла часть состояния из-за снижения продаж в условиях пандемии. Сейчас звезде принадлежат, по оценке Forbes, $900 млн.

Телезвезда попала в рейтинг самых молодых миллиардеров в марте 2019 года. Девушка начала заниматься бизнесом в 2014 году, выпустив линейку губных помад.

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