Минэкономразвития: ВВП России в апреле упал на 12%
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В апреле этого года ВВП России упал на 12%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности», размещенном на сайте ведомства.
Согласно оценке министерства, ВВП страны снизился на 12% год к году. При этом за прошедшие четыре месяца, оно оценило снижение этого показателя на уровне 1,9% в годовом выражении.
Как указывается в обзоре, введение режима нерабочих дней в России из-за ситуации с коронавирусом, негативная внешнеэкономическая конъюнктура, карантинные меры в странах-торговых партнерах повлияли на падение экономической активности в базовых отраслях, а также в секторе услуг.
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