Борисов пояснил, как перезагрузить экономику России в кризис

Задача по поддержанию спроса и перезагрузке всей экономики на среднесрочный период лежит на правительстве, и подготавливаемые меры поддержки должны быть не только кратковременными, но направленными на период до 2025 года и дальше. Об этом сказал вице-премьер России Юрий Борисов во время выступления на онлайн-дискуссии в рамках форума «Иннопром», передает РИА «Новости».

«На мой взгляд, государство является лидером в этом направлении, только оно может выступить во главе такого важного процесса, как подогревание спроса и перезапуск всей экономики», — заявил политик.

По его словам, именно на государстве в основном лежит задача по поддержке спроса на среднесрочный период до 2025 года и по поддержанию и перезапуску инвестиционного цикла.

Борисов также отметил, что не следует уменьшать инвестиции, которые необходимо вложить в экономику и ее сектора.

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