Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле

Россияне в апреле продолжили выводить валюту с банковских депозитов, это следует из отчета ЦБ.

За прошедший апрель объем вкладов физических лиц в иностранной валюте уменьшился на $1,1 млрд, то есть на 1,2%.

С начала 2020 года россияне забрали из банков $8,3 млрд — практически полный объем валюты, накопленной за 2019 год. Наибольший отток средств произошел в марте.

Глава рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин ранее сообщал, что выведение валюты с депозитов связано с их низкой доходностью, а также слухами об изъятии вкладов государством.

В свою очередь глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что ресурсов государства сегодня достаточно, чтобы избежать таких радикальных решений, как изъятие вкладов граждан.