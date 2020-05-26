«Газпром» прекратил транзит газа через Польшу в Германию

«Газпром» остановил прокачку газа через польский участок газопровода «Ямал — Европа». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные оператора Gascade.

Так, прокачка на принимающем энергоносителе на территории Германии упала сначала с девяти миллионов киловатт-часов до 461,5 тысячи киловатт-часов, а затем и полностью остановилась.

По словам старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, это было сделано для балансировки экспорта из-за переизбытка предложения.

Он отметил, что маршрут через Беларусь и Польшу для «Газпрома» является наиболее волатильным по объемам.

Маринченко предполагает, что прекращение является временным, поскольку важно сохранить все маршруты.

Срок действия соглашения России и Польши о транзите газа на Запад по польскому участку истек 17 мая. С этого времени поставки осуществляются через аукционы.