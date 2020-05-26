Россия в апреле-мае поставила в Белоруссию около 4 тыс. тонн гречки
Российская гречневая крупа поставляется в Белоруссию в штатном режиме, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Викторию Абрамченко.
По ее словам, за апрель и половину мая 2020 года Россия экспортировала в Белоруссию почти 4 тысячи тонн гречки.
Всего с начала 2020 года поставки российской крупы в Белоруссию достигли 10,27 тыс. тонн.
Поставки продовольствия белорусской стороне осуществляются в полном объеме без ущерба для российского рынка, отметила Абрамченко.
В апреле белорусский президент Александр Лукашенко поручил увеличить производство гречки в стране в связи с якобы появившимися сложностями с поставками гречневой крупы из России.
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