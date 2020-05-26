«Рот Фронт» подала в суд на Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка»

Российская кондитерская компания «Рот Фронт» подала в суд на украинского конкурента Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что «Рот Фронт» хочет запретить украинской корпорации зарегистрировать этикетку с изображением ромашки, так как покупатели могут их путать.

Российская компания подала иск в Общий суд Европейского союза с требованием о запрете еще в 2017 году, но положительное решение по нему в сентябре 2018 было аннулировано.

Сейчас же «Рот Фронт» попросил отменить решение об отклонении своего иска. Требование компании было удовлетворено, суд постановил взыскать судебные издержки «Рот Фронта» с Европейского бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO).

Корпорация Roshen принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко и является крупнейшим производителем кондитерских изделий на украинской территории. В 2015 году против руководства компании в России было заведено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами.