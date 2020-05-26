Минкульт намерен просить допсредсва поддержки частных цирков и зоопарков

Министр культуры Ольга Любимов рассказала о том, что ведомство намерено обратиться к правительству с просьбой выделения дополнительных средств поддержки для частных цирков и зоопарков. Об этом она заявила РИА «Новости».

Она отметила, что при одобрении соответствующего решения кабмином смогут быть покрыты затраты на кормление животных, а также ветеринарное обслуживание.

Глава ведомства добавила, что частные цирки и зоопарки нуждаются в дополнительных мерах поддержки, несмотря на принятые для поддержания субъектов малого и среднего бизнеса решения.

«В ближайшее время мы обратимся в правительство с просьбой оказать дополнительную финансовую поддержку частным циркам и зоопаркам», — сказала Любимова.

Она также уточнила, что такими, по данным мониторинга, являются 106 организаций и индивидуальных предпринимателей.

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