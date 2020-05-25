Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет. Такое мнение выразил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью газете «Коммерсантъ».

При этом он отмечает, что производство нефти в стране не сократится из-за кризиса.

По его словам, экономика России столкнется с вызовом, если ненефтегазовый сектор не станет развиваться динамичнее.

»«Ренту» теперь будут давать новые технологические и инновационные решения, цифра, инновации, но только если мы будем опережать других. Наступил тот самый критический момент для разворота от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий», — пояснил Кудрин.

Глава СП считает, что Россия отстает от других стран в вопросе регулирования и госуправления в области цифровых технологий. Сейчас, по его мнению, крайне велик запрос на новое качество госрегулирования.

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