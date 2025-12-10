На Украине загорелся скит УПЦ

Свято-Покровский мужской скит, который принадлежит канонической Украинской православной церкви (УПЦ), загорелся в населенном пункте Кострино Закарпатской области Украины. Об этом заявили в областном отделении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, передает Укринформ.

«Площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Здание монастыря деревянное, поэтому огонь быстро распространяется. Однако спасатели, которые работают на месте, отмечают, что угрозы перекидывания [огня] на деревянную церковь нет», — сказала пресс-секретарь отделения ГСЧС Наталья Батыр.

Скит основали в 2001 году при деревянной церкви 1645 года постройки, перенесенной на это место в 1703 году.

В ноябре в Мытищах Московской области произошел пожар около церкви. По данным прокуратуры столичного региона, возгорание могло начаться из-за аварийного режима работы электрооборудования.

Ранее пожарные спасли 29 человек из горящего дома в Томске.