Фото танцующего детеныша гориллы стало самым смешным в этом году

Фото детеныша гориллы из Африки стало самым смешным в 2025 году

Фотоконкурс Nikon Comedy Wildlife Photography Awards в 2025 году выиграл британец Марк Мет Коэн со снимком детеныша гориллы под названием «Дай пять». Об этом сообщается на сайте соревнования.

Фотограф рассказал, что кадр был сделан во время четырехдневного путешествия по горам Вирунга в Центральной Африке. Вместе с коллегами Коэн встретил семью приматов Амахоро.

«Один молодой самец особенно стремился продемонстрировать свой акробатический талант: кружился, кувыркался и высоко бил ногами. Наблюдать за его выступлением было чистой радостью», — отметил автор снимка.

Он доволен, что ему удалось передать игривый дух животного на фотографии.

Конкурс проводится с 2015 года и дает фотографам-натуралистам возможность показать забавные снимки окружающего мира. В этом году на рассмотрение жюри было подано более 10 тыс. работ из 109 стран. Это самое большое количество фотографий за всю историю соревнования.

В конце августа стартовал Всероссийский конкурс «Моя Планета. Природа. Люди. Путешествия», а 28 октября были названы его победители. Организаторы получили около 5 тыс. фотографий. Лучшими стали снимок жительницы селения Тинди (автор Дмитрий Купрацевич), серия фото, описывающих путешествие по Мьянме (автор Надежда Николаева), а также фото пчелы, спящей в чашечке цветка (Глеб Коровко).

