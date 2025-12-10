Попавшийся на мельдонии украинец Мудрик вновь лишен водительских прав

Магистратский суд английского Аксбриджа на год продлил лишение водительских прав отстраненного за допинг украинского футболиста «Челси» Михаила Мудрика за нарушение запрета. Об этом пишет издание Daily Mail.

В августе 2025 года Мудрика лишили водительских прав на шесть месяцев за многократные нарушения, в том числе за превышение скорости. В октябре полиция вновь остановила автомобиль, за рулем которого находился Мудрик. Кроме отсутствия у него водительских прав, у футболиста не было страховки. Помимо очередного лишения прав, суд назначил украинцу наказание в виде 60 часов неоплачиваемой работы и штраф на сумму £199. Приговор должен быть исполнен в течение года.

О том, что Мудрик провалил допинг-тест, стало известно 17 декабря, в его пробе был обнаружен мельдоний. 8 февраля появилась информация, что FA может наказать Мудрика, даже если его допинг-проба «В» будет отрицательной. 22 апреля стало известно, что Мудрик в связи с этим делом прошел проверку на детекторе лжи. А 19 июля стало известно, что его вторая допинг-проба также дала положительный результат.

Мельдоний запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 2016 года.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

