Госдума удвоила пособия на детей до полутора лет

Госдума приняла закон, который увеличивает пособия по уходу за детьми до полутора лет в два раза, передает РИА «Новости».

Согласно закону, выплаты для неработающих родителей с детьми до полутора лет вырастут до 6 752 рублей на каждого из детей, вне зависимости от того, какими по счету они родились.

На сегодняшний день материальная помощь по уходу за первым ребенком в этой возрастной категории составляет 1,5 тыс. рублей, для последующих — 3 тыс. рублей.

Этот же закон повышает максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы уже во время декретного отпуска. Выплата будет увеличена с 6 тыс. до 13,5 тыс. рублей.

Ранее правительство России, в соответствии с указом президента, утвердило единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.

Согласно постановлению, выплату получат семьи, у которых есть право на материнский капитал. 10 тыс. руб. будет выплачено на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно.