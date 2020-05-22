Эксперты прогнозируют череду карантинов в России до 2021

Эксперты считают наиболее вероятным развитием ситуации с коронавирусом в России сценарий череды карантинов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на обзор экспертов московского офиса международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

При данном сценарии Россию ожидают повторяющиеся волны заболеваемости новой коронавирусной инфекцией до начала вакцинации, указано в обзоре. Там отмечается, что при этом правительство будет «открывать» и «закрывать» экономику в зависимости от ситуации с заболеванием.

По состоянию на 21 мая, в России выявлено 317 554 случая новой коронавирусной инфекции, из них 3099 — с летальным исходом. Вылечился 92 681 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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