Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Об этом сообщает ТАСС.

На первом этапе откроются санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией, отметила Догузова. Она добавила, что в ряде регионов могут начать работу отели с коттеджным размещением и апарт-отели.

По состоянию на 19 мая, в России зафиксирован 299 941 случай новой коронавирусной инфекции, из них 2837 — с летальным исходом. 76 130 человек вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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