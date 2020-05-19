Путин: надо грамотно распорядиться неистраченными на нацпроекты средствами

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо грамотно распорядиться ресурсами, освободившимися из-за переноса национальных проектов, пишет РИА «Новости».

«Мы должны понять, что и как нам делать с высвобождающимися неиспользованными в этом году ресурсами. А ими нужно распорядиться очень грамотно в этих условиях, целевым образом направлять их туда, где они сегодня нужнее всего», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что в ближайшее время власти вернутся к этому вопросу.

Общий объем ассигнований, установленный бюджетной росписью на все национальные проекты на год, составляет 2,23 трлн рублей. В условиях пандемии власти пересмотрят параметры нацпроектов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Исполнение расходов бюджета на нацпроекты за четыре месяца составило 25%

— Первая школа в новом районе Самары будет построена по нацпроекту до конца года

— Правительство получило более 160 инвестзаявок на строительство инфраструктуры отходов