Решетников спрогнозировал инфляцию не выше 4% по итогам 2020 года

Уровень инфляции по итогам текущего года в России не превысит 4%, заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников в ходе совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, в настоящее время заметный ранее девальвационный эффект «исчерпан».

Ограничительные меры, введенные в России для борьбы с распространением коронавируса нового типа, имели «яркий антиинфляционный эффект», отметил Решетников. При этом, в соответствии прогнозами Минэкономразвития, по итогам года инфляция не превысит 4%.

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