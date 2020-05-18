На Украине 200 тысяч человек потеряли работу с начала карантина

На Украине за полтора месяца 200 тысяч человек потеряли работу из-за карантина, сказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в эфире телеканала ICTV.

«Кризис ударил по всем, Украина не исключение. У нас только количество безработных увеличилось за полтора месяца карантина на 200 тысяч человек», — сказал Шмыгаль.

Отмечается, что всего на Украине безработными считаются почти 457 тысяч человек.

Карантин в стране действует с 12 марта. Ограничения были ослаблены 11 мая, когда власти разрешили работу непродовольственных магазинов и летних террас ресторанов, а также прогулки в парках.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украинский премьер предрек рост безработицы в стране до 9,4% из-за пандемии

— NYT: в США мошенники похитили пособия по безработице на сотни миллионов долларов

— Минтруд не считает уровень безработицы угрожающим