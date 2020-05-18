Цена российской нефти Urals поднялась выше $30 за баррель

Российская нефть Urals подорожала до $30 за баррель в Европе в конце прошлой недели, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что такая цена была достигнута впервые с середины марта.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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