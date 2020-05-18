Предприниматели считают ресторанную отрасль самой пострадавшей от коронавируса

Разработчик ПО для управления бизнесом «Мегаплан» провел опрос, согласно которому, по мнению респондентов, больше всего от связанного с последствиями пандемии коронавируса кризиса пострадала ресторанная отрасль. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Именно эту сферу бизнеса назвали 82,9% опрошенных. Еще 61,6% назвали наиболее пострадавшей индустрию моды и красоты, а 48,5% — производственную сферу.

Меньше всего, по мнению участников опроса, пострадали IT-индустрия, телекоммуникационная отрасль и медицина.

При этом свыше 75% представителей малого и среднего бизнеса в России отметили, что в ближайшее время ожидают ухудшения экономической ситуации и планируют рассчитывать только на себя. Более 83% респондентов не рассчитывают на помощь государства. Противоположной точки зрения придерживаются 5,2% опрошенных.

Спасать свой бизнес 34% опрошенных собираются путем перехода в онлайн-формат, 21,3% планируют частично отказаться от офисов и перевести часть сотрудников на «пожизненную» удаленку.

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