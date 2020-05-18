Минздрав разъяснил, кому полагаются выплаты за работу с больными COVID-19

Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, соответствующее письмо замглавы министерства Татьяна Семенова разослала в региональные органы здравоохранения.

В документе говорится, что стимулирующая выплата полагается медицинским сотрудникам стационаров, спецбригад скорой помощи, а также их водителям, работающим напрямую с больными COVID-19.

Выплата будет единовременной, в сроки выдачи зарплаты. Количество смен или часов, а также занимаемая должность не повлияют на размер выдаваемой суммы.

Список же структурных подразделений, работа в которых дает право на получение выплаты, установят сами больницы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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