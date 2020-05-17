В ФРС готовятся к новому возможному обвалу цен на финансовых рынках

Федеральная резервная система (ФРС) США по финансовой стабильности ожидает новую волну обвалов на рынках в связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции. Об этом говорится в отчете агентства.

В ФРС констатируют, что неопределенность все еще остается высокой, а рынки продолжают быть волатильными по сравнению с историческими нормами.

«Это означает возможность дальнейшего снижения цен, если ситуация будет развиваться хуже, чем ожидалось», — отмечается в отчете.

В документе отмечается, что рынки перед лицом COVID-19 и связанных с этих потрясений на финансовом рынке оказались менее хрупкими, чем во время финансового кризиса 2007–2009 годов. Тем не менее, из-за вируса возникли значительные нагрузки, поэтому чрезвычайные действия ФРС были необходимы для стабилизации рынков краткосрочного финансирования. Однако под давлением может оказаться рынок недвижимости, так как ему нужно больше времени, чтобы реагировать на изменения в экономической ситуации.

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