Траты москвичей на товары для дома и дачи выросли в 20 раз в майские праздники

Траты жителей Москвы и Подмосковья на товары для дома и дачи выросли в майские праздники в 20 раз. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе прошедших майских праздников россияне увеличили траты в магазинах товаров для дома и дачи более чем вдвое по сравнению со средним значением апреля, а в Москве и области - в 20 раз», — говорится в данных эквайрингового бизнеса.

При этом расходы на онлайн-заказы сократились на 15%. Отмечается, что средний чек на покупки товаров для дома и дачи в интернет-магазинах составил около 10 тыс. руб. в регионах и 12 тыс. руб. в Москве и Подмосковье.

В офлайн-сетях россияне в регионах потратили около 2,2 тыс. руб., в Москве и области – 3,4 тыс. руб.

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