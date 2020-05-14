СК предъявил обвинение бизнесмену Бойко-Великому
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Следственный комитет России предъявил в окончательной редакции обвинение бизнесмену Василию Бойко-Великому за растрату при оформлении невозвратных кредитов в размере 89 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Викторию Шонину.
Ранее предпринимателю вменялись семь невозвратных кредитов на 23 млн руб. и $120 тыс.
По словам правозащитника, Бойко-Великий вину не признает.
Басманный суд Москвы арестовал мужчину в июне 2019 года по подозрению в растрате средств банка «Кредитный экспресс».
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