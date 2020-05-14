В Госдуме предлагают дать скидку на ОСАГО потерявшим работу из-за пандемии

Депутат Государственной думы Иван Сухарев выступил с инициативой о предоставлении скидок на полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для граждан, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст письма депутата на имя главы Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса.

В условиях пандемии многие россияне лишись работы и доходов, однако не были освобождены от обязательных платежей, в число которых входит оплата полиса ОСАГО, отметил Сухарев в своем обращении. Он призвал сделать скидку в 50% для тех граждан, которые были официально признаны безработными в период действия режима повышенной готовности.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Госдума одобрила временную реформу ОСАГО

— Страховщики в России повысили базовые тарифы ОСАГО

— «Автогражданка» кивает на рубль: почему подорожало ОСАГО