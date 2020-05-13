Минтруд не считает уровень безработицы угрожающим

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков считает преждевременными слова об угрожающем уровне безработицы в России. Об этом министр сказал в эфире канала «Россия 1».

«На сегодняшний день цифра, как вы правильно отметили, достигла 1,4 миллиона. Данная ситуация нами прогнозировалась, сказать, что она является угрожающей, я бы на этом этапе так не говорил», — сказал Котяков.

Он добавил, что Министерство труда прогнозировало рост числа безработных из-за коронавируса.

В России выявлено 242 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2212 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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