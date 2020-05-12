Голикова: число безработных в России выросло вдвое

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число безработных в России выросло почти вдвое. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, с 1 марта в службы занятости обратилось свыше 1,6 млн граждан.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что число официальных безработных в стране на настоящий момент составляет 1,4 млн человек.

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