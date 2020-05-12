Автомосту в КНР, российскую часть которого возвела ГК СК Мост Руслана Байсарова, разрешили эксплуатацию

Минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию пограничного мостового перехода через Амур в районе городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (Китай), работы по строительству российской части мостового перехода выполнили специалисты ГК СК Мост Руслана Байсарова.

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем во вторник, 12 мая, в «Газету.Ru».

«АО «УСК МОСТ», входящее в ГК СК Мост, выполняло работы по строительству первого автомобильного моста между Россией и Китаем в качестве генерального подрядчика с российской стороны. Специалисты компании построили российскую половину моста через реку Амур, мост через протоку Каникурганскую и связующую дорогу между ними», — говорится в сообщении.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов выразил большую признательность российским строителям, которые круглосуточно: и летом, и зимой, на протяжении 3 лет возводили этот масштабный объект.

«Скажу честно, когда мы начинали эту стройку в 2016 году, мало кто верил, что мы сможем довести ее до конца. Ведь про необходимость моста до этого говорили на протяжении двух десятков лет, но к работам не приступали. Но вот прошло три года и сегодня Россию и Китай впервые соединяет автомобильный мост», - отметил министр.

Строительство моста началось в конце 2016 года. Его длина – 1080 м. Каждая из сторон (российскую часть мостового перехода выполнили специалисты ГК СК Мост Руслана Байсарова) построила половину – по 540 м.

Части строились синхронно с двух берегов, их стыковка произошла 31 мая 2019 года. После этого работы с двух сторон еще продолжались; строительство основных этапов моста было завершено в декабре 2019 года.

Общая протяженность мостового перехода – почти 20 км, и помимо основной переправы включает в себя 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России, из которых 278 м – мост через протоку Каникурганскую.