Путин заявил об окончании нерабочих дней в России

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Президент России Владимир Путин, открывая онлайн-совещание по коронавирусу, заявил, что период нерабочих дней в России завершен.

С 12 мая россияне и все отрасли экономики официально возвращаются в рабочий режим. Однако президент отметил, что борьба с пандемией на этом не заканчивается.

Некоторые ограничительные меры сохранятся, в частности режим самоизоляции для категорий граждан, находящихся в зоне риска по коронавирусу. На данный момент остается опасность распространения инфекции, даже в регионах с благополучной эпидемиологической обстановкой, отметил Путин.

Он подчеркнул, что конечное решение по ослаблению режима ограничений остается за региональными властями. Однако президент призвал глав субъектов не спешить.

Ранее президент ознакомился с рекомендациями по поэтапной отмене ограничений, которые подготовил Роспотребнадзор.

В России на данный момент зарегистрировано 221,3 тыс. случаев коронавируса, умерли 2 тыс., вылечились 39,8 тыс.