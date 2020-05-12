«Известия»: из МРОТ могут исключить допвыплаты

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Дополнительные выплаты работникам могут быть исключены из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР).

По данным издания, предложенные поправки в Трудовой кодекс России приравнивают минимальный возможный оклад к МРОТ.

Поясняется, что на сегодняшний день зарплата за месяц при полном рабочем дне не должна быть ниже МРОТ, но в эту сумму могут включить компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты.

В Минтруде подтвердили, что обсуждение на площадке Российской трехсторонней комиссии (РТК) предложения по внесению изменений в ТК в части состава МРОТ запланировано на первое полугодие 2020 года.

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