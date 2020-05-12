«Известия»: из МРОТ могут исключить допвыплаты
Дополнительные выплаты работникам могут быть исключены из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР).
По данным издания, предложенные поправки в Трудовой кодекс России приравнивают минимальный возможный оклад к МРОТ.
Поясняется, что на сегодняшний день зарплата за месяц при полном рабочем дне не должна быть ниже МРОТ, но в эту сумму могут включить компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты.
В Минтруде подтвердили, что обсуждение на площадке Российской трехсторонней комиссии (РТК) предложения по внесению изменений в ТК в части состава МРОТ запланировано на первое полугодие 2020 года.
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