Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Бизнес

Крупный российский банк откажется от долларовых операций

Ситибанк перестанет проводить платежи в долларах с 16 февраля
Александр Демьянчук/РИА Новости

Ситибанк уведомил своих клиентов о прекращении долларовых платежей, начиная с 16 февраля 2026 года. Данное сообщение опубликовано на официальном сайте банка.

Прекращение операций в долларах США связано с решением иностранного банка-корреспондента о прекращении предоставления Ситибанку соответствующих платежных услуг.

«Обращаем ваше внимание, что с 16 февраля 2026 года Ситибанк прекращает осуществление платежей в долларах США. Данные изменения связаны с прекращением предоставления Ситибанку платежных услуг в этой валюте иностранным банком-корреспондентом», — говорится в сообщении.

Осенью 2024 года Ситибанк закрыл последний филиал, обслуживающий розничных клиентов, на территории России.

Решение о продаже розничного бизнеса в 14 странах, включая Россию, Мексику, страны Ближнего Востока, Африки, Европы и Азии, было принято Citi еще в апреле 2021 года. В марте 2022 года группа Citigroup объявила о поэтапном сворачивании своего присутствия в России, включая розничный банковский бизнес и направление, ориентированное на малый и средний бизнес.

Ранее Путин одобрил сделку по покупке «Ренессанс Капиталом» полного пакета акций Ситибанка.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!