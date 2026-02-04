Крупный российский банк откажется от долларовых операций

Ситибанк уведомил своих клиентов о прекращении долларовых платежей, начиная с 16 февраля 2026 года. Данное сообщение опубликовано на официальном сайте банка.

Прекращение операций в долларах США связано с решением иностранного банка-корреспондента о прекращении предоставления Ситибанку соответствующих платежных услуг.

«Обращаем ваше внимание, что с 16 февраля 2026 года Ситибанк прекращает осуществление платежей в долларах США. Данные изменения связаны с прекращением предоставления Ситибанку платежных услуг в этой валюте иностранным банком-корреспондентом», — говорится в сообщении.

Осенью 2024 года Ситибанк закрыл последний филиал, обслуживающий розничных клиентов, на территории России.

Решение о продаже розничного бизнеса в 14 странах, включая Россию, Мексику, страны Ближнего Востока, Африки, Европы и Азии, было принято Citi еще в апреле 2021 года. В марте 2022 года группа Citigroup объявила о поэтапном сворачивании своего присутствия в России, включая розничный банковский бизнес и направление, ориентированное на малый и средний бизнес.

Ранее Путин одобрил сделку по покупке «Ренессанс Капиталом» полного пакета акций Ситибанка.